В "Аптекарском огороде" в Москве весной 2022 года откроется грот с водопадом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Грот с водопадом планируют открыть весной 2022 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада во вторник.

"Весной 2022 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется уникальный грот с водопадом и смотровой площадкой - он станет главным украшением новой масштабной экспозиции "Дальневосточный сад" в северо-западной части дендрария и одной из самых фотографируемых локаций", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что посетители смогут проходить через каменный грот прямо за струями тихого водопада.

"Внутри пещеры - полная тишина и другая реальность, сверху - уютная площадка для созерцания всех прелестей "Дальневосточного сада": водоема с заросшими берегами, ручья с мостиками, холмов с горными тропами. Грот будет виден из нескольких точек сада. Его открытие состоится при поддержке биофармацевтической компании "Рош", многолетнего партнера "Аптекарского огорода" и проекта по развитию "Дальневосточного сада", - рассказал собеседник агентства.

В 2019 году сотрудники компании посадили в "Аптекарском огороде" пихты, лиственницы, березы, клены, дубы, ольховники, гортензии, чернику и пионы, привезенные из экспедиции с Сахалина и Дальнего Востока.

О саде

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.