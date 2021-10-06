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Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 6 октября

Скорость юго-восточного ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 769 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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