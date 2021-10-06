Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

МОСКВА, 6 октября./ТАСС/. Территорию рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом, который находится в Северном Чертанове, благоустроили в Москве. Об этом в среду написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Продолжаю рассказывать о создании комфортной среды в жилых районах города в 2021 году На очереди - Южный административный округ, где мы реализовали несколько крупных проектов. В Москворечье-Сабурово выполнили благоустройство пешеходной зоны на Каширском шоссе, д. 51к5 - д. 59к2. В Северном Чертанове сделали небольшую уютную территорию рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом", - написал мэр.

Он добавил, что с учетом сложного рельефа рядом с храмом реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты и устроив лестничные спуски, пандусы. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой. Кроме того, в этом районе благоустроили Кировоградский бульвар от Сумского проезда, д.2, до Чертановской улицы, д.1в.

"Эта озелененная территория находится в центре жилого микрорайона и используется в основном для транзитного движения к станции метро "Чертановская", кратковременного отдыха и выгула домашних питомцев", - написал мэр.

Он добавил, что в Донском районе специалисты добавили комфорта и уюта Донскому и Монастырскому скверам, расположенным рядом с Донским монастырем. В Донском сквере отремонтировали дорожки, установили новые скамейки, обустроили детскую площадку. Обновили сцену, на которой в праздничные дни проходят выступления артистов.