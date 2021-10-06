Власти Москвы сообщили, что БКЛ можно будет проехать за 90 минут

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут проехать всю Большую кольцевую линию (БКЛ), по предварительным расчетам, за 90 минут. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Большая кольцевая линия метро - самый масштабный проект московского метростроения - 70 км линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут", - цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра уточнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, благодаря чему добраться из одной точки города в другую можно будет, минуя пересадку в центре.

"За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы", - добавил Бочкарев.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме она обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", которая также войдет в состав Большого кольца.