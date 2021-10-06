Более 20 лекций о генетике пройдут в рамках фестиваля Nauka 0+ в "Зарядье"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 20 лекций о генетике и качестве жизни, научные мастер-классы для школьников и трансляции выступлений лауреатов Нобелевской премии пройдут в рамках фестиваля Nauka 0+ в "Зарядье" в Москве 9 и 10 октября, рассказали ТАСС в пресс-службе парка "Зарядье".

"XVI Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ станет главным событием Года науки и технологий в России, в Москве он пройдет с 8 по 10 октября. Научно-познавательный центр "Заповедное посольство" парка "Зарядье" подготовил на выходные дни большую программу, в которую вошли более 20 лекций, мастер-классы для школьников и научный квиз. В этом году основная тематика программы фестиваля - "Генетика и качество жизни", - сказали в пресс-службе.

Так, лауреаты премий Российского фонда науки расскажут, как проходит безболезненная стимуляции мозга и как генная терапия сегодня помогает человечеству, а также объяснят, как собрать 3D-геном. Кроме этого, старший научный сотрудник Института белка РАН и лауреат премии L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" Ирина Елисеева расскажет о белках-диверсантах, которые провоцируют мутации в стволовых раковых клетках, а ведущий научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Гелина Копеина объяснит, как научиться управлять процессом запрограммированной гибели клеток.

"Участники соберут молекулярную модель ДНК, узнают о влиянии генетики на качество жизни и вместе с сотрудниками научно-познавательного центра создадут микроклон винограда. Вечером 9 октября состоится научное шоу: в холле Заповедного посольства гости увидят физические и химические эксперименты. Зрители узнают про удивительные свойства металлов и сверхплотного газа, разберутся в фазовых переходах веществ. 10 октября в завершение фестиваля пройдет квиз "Наука в городе!", посвященный влиянию научных открытий на развитие современных городов. Принять в нем участие можно индивидуально или с командой", - отметили в пресс-службе.

В онлайн-программе 9 и 10 октября запланированы выступления ученых со всех континентов - это лауреаты Нобелевской премии и молодые ученые, лучшие исследователи из России и лауреаты государственных премий. Трансляцию выступлений нобелевских лауреатов, а также основных мероприятий Nauka 0+ в "Зарядье" и включения с других площадок можно будет увидеть на официальной странице парка "ВКонтакте".