В Москве начался первый этап реставрации старинной церкви Покрова в Филях

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили в Москве к первому этапу реставрации церкви Покрова в Филях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Специалисты приступили к работам по сохранению объекта культурного наследия федерального значения - церкви Покрова в Филях. Храм располагается по адресу: улица Новозаводская, дом 6. Он является объектом культурного наследия. Работы ведутся под контролем Мосгорнаследия", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, сохранение церкви Покрова в Филях будет проведено за счет средств, которые выделил город.

"Уникальный древний храм нуждается в тщательных работах, в рамках которых специалистам предстоит привести в порядок фасады, кровлю, окна и двери, лестницы и гидроизоляцию. Планируется, что работы будут закончены до конца следующего года", - сказал Емельянов.

Точных документальных свидетельств о строительстве храма не сохранилось. В начале XVIII века они были перевезены управляющим имением стольником Щербатовым в городскую усадьбу Нарышкиных, где погибли в пожаре 1712 года. По разным источникам, возведение церкви датируется 1690-1694 годами. Ранее стоявший здесь одноименный деревянный храм был сооружен в 1619 году, когда село принадлежало Милославским.

В целом церковь типа "восьмерик на четверике" сохранила исторический облик, в том числе изящные декоративные элементы: карнизы, капители, ажурные белокаменные пояса-короны.