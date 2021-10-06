В Москве пройдут премьерные показы мультимедийного проекта Solaris на "Ночи искусств"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьерные показы мультимедийного проекта Solaris пройдут 4 и 5 ноября в Музее Москвы в рамках акции "Ночь искусств". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта.

"Четвертого и пятого ноября в пространстве второго корпуса Музея Москвы при поддержке департамента культуры Москвы в рамках "Ночи искусств" пройдут премьерные показы мультимедийного проекта Solaris режиссера Дмитрия Мелкина и художника Павла Пепперштейна", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что Solaris - театрально-выставочный проект, который с ноября 2021 года и до осени 2023 года превратит пространство второго корпуса Музея Москвы в место, где одновременно развернется спектакль режиссера Дмитрия Мелкина и выставка арт-группы ППСС (художников Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски), которая пройдет в том числе и в дополненной реальности, разработанной группировкой ImmerseLab.

"Действие будет проходить в Музее Москвы каждый месяц, на несколько дней полностью меняя пространство Провиантских складов. Зрители смогут сами выбирать, какое измерение проекта посетить: приобрести билет можно будет либо только на выставку, либо и на спектакль и на выставку. Проект Solaris станет частью репертуара Театра "Практика", летом 2021 года переехавшего в Музей Москвы", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в спектакле будут заняты следующие актеры: Владимир Мишуков, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Мириам Сехон, Александра Черкасова-Служитель, Кристина Соболева.