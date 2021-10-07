В Москве открылась выставка "Парки с высоты птичьего полета"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Парки с высоты птичьего полета", которая приурочена к 10-летию Мосгорпарка, открылась в четверг в Музее Москва-Сити, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"В Музее Москва-Сити, на 56-м этаже делового комплекса "Империя", открылась фотовыставка "Парки с высоты птичьего полета". Гости смогут познакомиться с архитектурой парков, взглянув на них глазами птиц. Фотовыставка приурочена к 10-летию "Объединенной дирекции "Мосгорпарк", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки смогут увидеть некоторые парки Москвы с высоты птичьего полета - а значит познакомиться с особенностями их планировки и интересными архитектурными решениями. Например, увидеть каскадные пруды зоны отдыха "Терлецкая дубрава", планировку Сиреневого сада, панораму парка "Ходынское поле", тематические зоны Лианозовского парка.

"Выставка будет работать с 7 по 31 октября в Музее Москва-Сити. Это единственный в России музей истории высотного строительства с панорамным видом. <...> Чтобы посмотреть на "Парки с высоты птичьего полета", достаточно просто купить билет на экспозицию музея. Кстати, некоторые парки можно будет увидеть не только на фотографиях, но и из окон выставочного пространства. Музей работает ежедневно, в понедельник с 16:00 до 22:00, со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00", - рассказал собеседник агентства.

О Мосгорпарке

В этом году 13 октября Мосгорпарку исполняется 10 лет. За это время концепция паркового пространства в столице в корне изменилась - приоритетом развития стали эстетика и функциональность. Теперь в парках можно найти занятия и развлечения на любой вкус. Для комфортного и современного досуга были благоустроены не только центральные, но и районные парки: у жителей Москвы появились пространства для качественного отдыха недалеко от дома.