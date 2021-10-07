Более 13 тыс. кустарников высадят на МЖД в местах несанкционированного прохода через пути

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 13 тыс. декоративных кустарников высадят на Курском, Горьковском, Рязанском, Савеловском, Рижском, Смоленском, Киевском и Павелецком направлениях Московской железной дороги (МЖД) в местах несанкционированного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге в местах несанкционированного перехода через железнодорожные пути высадят 13,5 тыс. саженцев декоративного кустарника. На Курском, Горьковском, Рязанском, Савеловском, Рижском, Смоленском, Киевском и Павелецком направлениях МЖД "живая изгородь" станет дополнительным препятствием для нарушителей правил перехода через железнодорожную инфраструктуру. Для ее формирования будут использованы 7,5 тыс. кустов барбариса, 1 тыс. боярышника и 5 тыс. саженцев розы морщинистой", - сказали в пресс-службе.

Основной причиной травмирования на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил безопасности на железнодорожных объектах. Так, с января по сентябрь 2021 года 72% от общего числа пострадавших получили травмы, переходя пути в неположенном месте перед близко идущим поездом; 16% находились на пешеходном настиле во время движения поезда; 8% пострадали при попытке взобраться на платформу или спрыгнуть с нее. В большинстве случаев пешеходы пытаются сократить маршрут через железнодорожные пути или попасть без билета на электричку, обходя турникеты, при этом поблизости имеются безопасные подземные или надземные пешеходные переходы.

"В этом году было восстановлено более 300 м ограждений пути, отремонтированы 136 пешеходных переходов. Планируется дополнительно установить 7,5 км ограждений зоны движения поездов на станциях Катуар и Яхрома, участках Икша - Яхрома Савеловского направления, Нара - Латышская, Шемякино - Малоярославец, Обнинское - Шемякино, Бекасово - Нара Киевского направления МЖД", - отметили в пресс-службе.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.