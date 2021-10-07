Пользоваться станциями БКЛ от "Мневников" до "Каховской" смогут 200 тыс. человек в день

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Власти Москвы считают, что более 200 тыс. человек в день будут пользоваться станциями Большой кольцевой линии на участке от "Мневников" до "Каховской". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Участок Большой кольцевой линии с 10 станциями от "Мневников" до "Каховской" готовится к открытию, проводятся завершающие работы. По нашим подсчетам, этими станциями в будущем будут пользоваться более 200 тыс. человек в день. При этом тысячи пассажиров будут экономить до получаса в дороге ежедневно. Благодаря новым станциям появятся альтернативные варианты маршрутов без необходимости пересадок в центре", - говорится в сообщении.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме она обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

"У нас есть поручение мэра Москвы сделать поездки по новой кольцевой максимально комфортными, поэтому пассажиров будут обслуживать только современные поезда "Москва 2020". Прогнозируем, что уже через 2 года после полного пуска пассажиропоток этой линии составит 750 тыс. человек в сутки. Это больше, например, чем все население Тольятти. БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.