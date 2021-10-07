В метро Москвы запустили поезд, посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезд, посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву, запустили в столичном метрополитене. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вместе с Российским военно-историческим обществом мы запустили тематический поезд "Герои и подвиги". Он посвящен 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у каждого из четырех вагонов поезда своя тематика. В первом - истории о чудесных спасениях, во втором и третьем - все о подвигах героев войны.

"Четвертый вагон - рассказы об одном из переломных моментов - Битве за Москву. В нем, кстати, вы узнаете о героях, в честь которых названы станции "Панфиловская" и "Бульвар Рокоссовского" метро и МЦК (Московского центрального кольца)", - добавили в департаменте.

Состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метрополитена до апреля 2022 года.