В Москве пройдет открытие проекта "Театр "Практика в Музее Москвы"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проект "Театр "Практика" в Музее Москвы" откроется в столице. В честь этого события 14 и 15 октября в музее пройдет специальная программа, сообщили в пресс-службе учреждения в четверг.

"Четырнадцатого и пятнадцатого октября пройдет открытие проекта "Театр "Практика" в Музее Москвы". Сотрудничество двух институций началось летом 2021 года: в июле в аудитории музея прошел фестиваль премьер "Практики". Новый сезон музей и театр начнут с двух премьер и двухдневного торжественного открытия под руководством Юрия Квятковского. Кроме того, с октября репертуар театра будет играться не только в аудитории, но и в корпусе 2", - говорится в сообщении.

Так, например, 14 октября пройдет специальный показ тизеров спектаклей и концерт во втором корпусе Музея Москвы. Начало открытию даст совместное выступление струнной группы оркестра "Персимфанс" и камерного оркестра "Московская камерата".

А 15 октября зрители попадут на театральный праздник: две лаборатории, поэтические чтения и ретро-концерт, а также на музыкальную программу "Манифесты".

"В аудитории музея состоится CEAMMC Multimedia Lab - лаборатория композиторов и видеохудожников по созданию мультимедийных композиций, посвященных Москве. Проект проводится совместно с Центром электроакустической музыки Московской консерватории CEAMMC под руководством Николая Попова", - рассказал собеседник агентства.

В лаборатории приняли участие шесть композиторов: Роман Пархоменко, Кирилл Архипов, Дмитрий Мазуров, Егор Савельянов, Дмитрий Ремезов и Аркадий Пикунов. А также художник Антон Левдиков и пять видеохудожников: Денис Новиков, Александр Плахин, Александра Голикова, Екатерина Калашникова, Артем Григоров. Вместе они создали шесть мультимедиа-композиций, отражающих жизнь столицы и впечатления от города или художественно переосмысляющих историю его становления.

Для электроакустических сочинений композиторы используют городские звуки - шум улиц, звуки метро и парков, а художники взаимодействовали с конкретными зарисовками московской жизни и абстрактными образами столицы.