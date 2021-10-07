На ВДНХ начались подготовительные работы по монтажу катка

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Специалисты приступили к подготовительным работам по монтажу катка на ВДНХ в Москве.

"Каток на ВДНХ в этом сезоне вновь будет самым большим в Москве. Площадь ледового покрытия составит почти 20,5 тыс. кв. м, а общая площадь инфраструктуры - около 60 тыс. кв метров. Каток сможет одновременно вместить до 4,5 тыс. посетителей. Гостей ВДНХ ждет незабываемая зима!" - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Каток займет пространство Центральной аллеи от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Кроме большого круга, будет детский каток площадью 900 кв. м. "Алея влюбленных" будет расположена вокруг фонтана "Дружба народов". Также планируется возвести пешеходный мост "Северное сияние".

Предусмотрена вся необходимая инфраструктура: четрые пункта проката, два пункта заточки коньков, ресторан, бизнес-павильон, медпункт, 10 уличных точек питания.

"Монтаж катка состоит из нескольких основных этапов: уже сделана выгородка территории, идут подготовительные работы, второй этап - установка опалубки ледового покрытия, строительство пешеходного моста "Северное сияние" и объектов инфраструктуры, затем начнется засыпание и утрамбовывание песка, после этого - прокладка трубок", - добавил собеседник агентства.

Финальный этап - намораживание ледяной поверхности. По традиции каток примет посетителей во второй половине ноября.