МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет 9 октября в столице на семи площадках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента спорта.

"9 октября с 19:00 до полуночи сразу на семи площадках города пройдет спортивный фестиваль "Ночь московского спорта". Это совершенно новый формат спортивного мероприятия, участие в котором сможет принять любой желающий", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фестиваль задействует следующие площадки: ВДНХ, ЦСИ "Винзавод", спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ", МСК "ЦСКА Арена", скейтпарк Rampstroy, музей современного пятиборья "Северный" и олимпийский комплекс "Лужники".

"Между локациями будут курсировать бесплатные шаттлы, чтобы все желающие могли свободно передвигаться от активности к активности. Участников ждет широкий выбор активностей на любой вкус. На ВДНХ можно будет поучаствовать в световом велозаезде под музыку казахского диджея IMANBEK и проверить себя в сдаче норм ГТО. Для тех, кто неравнодушен к экстриму и андеграунду, организаторы подготовили отдельный фестиваль внутри фестиваля на "Винзаводе", где пройдут соревнования по уличным видам спорта, а также встреча со звездными спортсменами и лидерами мнений Еленой Летучей и Михаилом Кокляевым", - рассказал собеседник агентства.

Соревнования по ВМХ и самокату будут ждать фанатов в скейтпарке Rampstroy, одним из участников станет член Олимпийской сборной России по ВМХ-фристайлу Константин Андреев. В "Акватории "ЗИЛ" пройдет ночной заплыв, который продолжится зажигательной вечеринкой под сеты диджея Александра Попова.

Ведущим станет шоумен Дмитрий Губерниев, который появится в каждой локации по очереди. В мероприятии примут участие известные спортсмены, блогеры, выступят топовые диджеи.