Выставка к 80-летию битвы за Москву открылась в 28 городских центрах госуслуг

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выставка "80 лет битве за Москву" открылась в 28 центрах государственных услуг, также экспозицию можно посмотреть онлайн на портале комплекса социального развития "Я дома". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива.

"Центры госуслуг и Главархив открыли новую экспозицию культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории". Выставка "80 лет битве за Москву" посвящена самому масштабному сражению Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что выставка проходит в 28 центрах госуслуг и на портале комплекса социального развития "Я дома". Посетители экспозиции смогут узнать, как столичный метрополитен работал во время авианалетов, о необычных способах спасения Москвы от бомб и многие другие интересные факты и героические истории.

Кроме этого, на выставке будут видео- и аудиоэкспонаты, благодаря которым можно еще больше погрузиться в прошлое и прочувствовать напряженную атмосферу тех тяжелых для столицы дней. Также в разделе "Исторические материалы" представлены фотографии и документы из фондов Главархива.