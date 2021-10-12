Для москвичей создали семь экомаршрутов для отдыха и прогулок

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Столичные экологи составили семь маршрутов, которые лучше всего подойдут для осенних прогулок горожан. На природных территориях Москвы проложены экологические тропы, проходящие возле самых живописных мест, сообщается во вторник на информационном портале мэра столицы.

"Мосприрода составила семь маршрутов для осенних прогулок москвичей, где они могут встретить редких птиц и найти смотровую площадку. Так, на историко-экологической тропе "Битцевский лес" протяженностью 2,4 км посетители увидят памятники культуры и истории, родник и пруд, выкопанный в 1968 году. На экотропе в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" длиной 3,1 км москвичам попадутся сосны, рябины, черноольшаники. Для самых маленьких детей есть специальная поляна с ростомерами, изображающими зверей и птиц в натуральную величину", - говорится в сообщении.

Кроме этого, две экотропы "У озера Бездонного" и "В гармонии с природой" в Серебряном бору длиной 1,5 и 5,5 км соответственно порадуют жителей высокими соснами, лиственницами, ивами, а также детскими игровыми площадками. Маршрут в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" состоит из 11 участков с точками-остановками, среди которых овраги, родник Холодный. Маломобильным людям будет удобнее всего на экотропе в Алешкинском лесу. Здесь обитают дубоносы, зайцы-русаки и другие птицы и животные, для детей оборудована игровая зона.