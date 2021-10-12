МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ законсервируют до весны, а расположенные в чаше фонтана декоративные фигуры укроют на зиму специальными деревянными коробами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"13 октября специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут работы по консервации на зиму фонтана "Дружба народов". Шестнадцать позолоченных скульптур девушек и декоративные фигуры рыб и дельфинов вручную очистят мягкими кистями, а затем промоют водой под давлением. Чашу и гранитный парапет фонтана обработают нейтральным моющим средством, образовавшуюся пену смоют водой", - сказали в пресс-службе.

Расположенные в чаше фонтана 24 декоративные фигуры укроют на зиму специальными деревянными коробами.

Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. До конца месяца проходят работы по консервации сооружений на зимний период.

Фонтан "Дружба народов" - один из самых узнаваемых символов ВДНХ. Он создан к открытию Выставки в 1954 году архитекторами Константином Топуридзе и Григорием Константиновским. В 2018-2019 годах впервые за 65 лет провели масштабный капитальный ремонт и реставрацию исторических фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов на Главной аллее ВДНХ. Мастера воссоздали скульптурные элементы фонтанов, мозаичный декор, отреставрировали гранитную облицовку и постаменты, полностью заменили все инженерное оборудование и коммуникации фонтанов.