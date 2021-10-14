Столичный "Техноград" запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на 10 новых онлайн-курсах. Образовательные программы посвящены, в частности, цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну, сообщила в четверг вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тыс. человек", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Дистанционные курсы ориентированы на широкую аудиторию в возрасте от 18 лет и старше. Для их успешного прохождения достаточно базовых навыков по выбранному направлению. Например, для обучения продвижению в социальных сетях полезным будет иметь общие представления об этих ресурсах. Посещающим курсы дизайна желательно быть знакомым с основными графическими редакторами. Курс "Управление проектом (project-management) в области ИТ" рассчитан как на тех, кто уже имеет опыт работы в сфере информационных технологий, так и на тех, кто только планирует попробовать свои силы в этой области.

Продолжительность обучения на разных программах варьируется от 6 до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Новый модуль открывается еженедельно, но изучать его можно в любое удобное время.

"По итогам прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60% от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских "Технограда" и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации" - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.