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Более 100 нотариусов стали доступны для записи на прием через mos.ru

С июня сервисом воспользовались около 2,4 тыс. раз

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Москвичи теперь могут записаться на прием более чем к 100 нотариусам через портал mos.ru. Сервис был запущен в июне этого года, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Чаще всего жители записываются к нотариусу по вопросам оформления доверенности или согласия, подготовки документов к сделке с недвижимостью, оформления наследства, заверения копий и подлинности подписей на документах. Услуга полезна и участникам программы реновации - она позволяет запланировать прием онлайн и направить необходимые документы. К сервису регулярно подключаются новые нотариусы, благодаря чему у горожан есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору", - отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что пользователи портала mos.ru теперь могут записаться на прием более чем к 100 нотариусам. С момента запуска сервиса в июне этого года им воспользовались около 2,4 тыс. раз.

Услуга доступна физлицам, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. Запись на прием доступна в разделе "Услуги для жителей".

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