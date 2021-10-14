Тематический поезд "Моспром - Космический" запустили в московском метро

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Тематический поезд под названием "Моспром - Космический" запустили в четверг на Арбатско-Покровской линии московского метро. Пассажиры смогут познакомиться с информацией и фотографиями, посвященными космосу и космической промышленности столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Тематический поезд "Моспром - Космический" запущен на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена с 14 октября. Пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса расскажут более 200 фотографий. Передвижная выставка будет курсировать в московском метро шесть месяцев", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, космическая отрасль - важная и нужная, особенно в Москве в рамках обрабатывающей промышленности, потому что столица, с точки зрения науки, это флагман в космической отрасли в стране. Ежедневно на работу в этой отрасли ходят 53 тыс. человек, в городе находятся порядка 40 предприятий из общего числа по России.

"Мы точно можем сказать, что Москва - это столп развития космической индустрии. Космическая отрасль тянет за собой много компаний-сателлитов. Мы, имея на территории столицы более 3 тыс. предприятий, которые работают в обрабатывающей промышленности, стараемся поддерживать всех. Понимаем, что будущее за наукой, и отдельно выделяем авиационную и космическую промышленность. Приятно, что все передовые научные разработки в космической отрасли идут именно с московских предприятий", - отметил Прохоров.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что ознакомиться с материалами в новом тематическом поезде потенциально смогут примерно 2 млн человек.

Запуск поезда

Сотрудники космодрома Восточный поздравили всех присутствующих с Днем московской промышленности и с 60-летием первого полета человека в космос, которое отметили в этом году, а также с запуском поезда "Моспром - Космический". "Каждый из его вагонов расскажет историю об освоении космоса, о подвигах прошлого и будущего. Я надеюсь, что жители и гости Москвы, проехав даже несколько станций, станут ближе к нам и нашему общему делу", - сказал один из них.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента, проект создан при поддержке госкорпорации Роскосмос. Более 200 фотографий расскажут об истории космонавтики, спутниках, ракетах и пилотируемых полетах. Отдельный вагон тематического поезда посвящен Юрию Гагарину. Там собраны не только фотографии легендарного космонавта, но и интересные факты о людях и предприятиях, которые обеспечили безопасный пилотируемый полет в космос.

"Формат для нас достаточно интересный, потому что несколько миллионов человек каждый год спускаются в метро. И для нас это такой канал, с помощью которого мы можем рассказать не в общем об обрабатывающей промышленности, а о конкретных отраслях. В этом году, поскольку он юбилейный для космической отрасли, мы решили посвятить этот поезд космосу. В прошлом году мы посвящали его Великой Победе, а в позапрошлом - обрабатывающей промышленности в целом. Сейчас мы уже думаем, какой будет следующий поезд", - поделился Прохоров с ТАСС.

Он также поблагодарил все предприятия города, которые приняли участие в создании выставки. Ведь именно они делились материалами и архивными фотографиями, а также решали, в каком виде все это будет представлено.