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Облачная погода, небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 15 октября

Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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