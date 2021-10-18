В Москве утвердили проект реставрации старинного дома на Погодинской улице

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило проект реставрации старинного усадебного дома на Погодинской улице. Здание датируют XIX веком, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект реставрации старинного усадебного дома на Погодинской улице (дом 22, строение 1). Это трехэтажное кирпичное здание с оштукатуренными фасадами. С трех сторон у него есть пристройки. В двух из них располагаются лестницы. Дом датируют XIX веком, а первое упоминание в архивных документах об усадьбе, на территории которой он расположен, относится к XVIII столетию", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, усадебный дом на Погодинской улице всегда приковывает взгляды. Он построен в классическом архитектурном стиле и обладает его характерными признаками, напоминающими о временах античности и Ренессанса.

"Дом симметричен, его украшают портик с пилястрами тосканского (или дорического) ордера, а также треугольный фронтон. Эти и другие детали, формирующие исторический облик здания, будут отреставрированы. Кроме того, специалистам предстоит привести в порядок цоколь, кровлю, стены, полы, окна и двери. Запланировано также воссоздание анфиладной структуры комнат", - сказал Емельянов.

Дом обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Поэтому проект работ тщательно изучен и согласован Мосгорнаследием, а проводить их будут под контролем специалистов ведомства.

"В целом состояние памятника оценивается как удовлетворительное. Но годы не пощадили некоторые его элементы. Реставраторам предстоит оштукатурить фасады и покрасить их в исторический желтый цвет, воссоздать утраченные пилоны, устранить дефекты цоколя и стен, привести в порядок лестницы, крышу, окна, ворота с калитками, обустроить систему водостока, утеплить чердак, покрыть поверхности защитными составами", - отмечается в сообщении.