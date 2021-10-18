Протяженность новой трамвайной линии на востоке Москвы составит 5,7 км

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово в Восточном административном округе (ВАО) Москвы соединит новая трамвайная линия, протяженность которой составит 5,7 км. Горожане смогут доехать на этом виде транспорта до станций метро "Измайловская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"С учетом реорганизации территорий районов Метрогородок, Гольяново и Измайлово специалисты прогнозируют увеличение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть районов. На сегодняшний день в этом секторе города имеется дефицит пропускной способности. Появление новой транспортной линии в этих районах положительно скажется на городской среде в целом. Протяженность трамвайной линии составит 5,7 км", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, планируется также реконструировать улично-дорожную сеть и обустроить пешеходные зоны. Реконструкция затронет Открытое шоссе, Тагильскую, Монтажную, 3-ю Парковую и другие улицы. "Согласно прогнозам на 2035 год, количество жителей, которым необходимо подъехать к станциям метро, вырастет более чем в два раза. То есть в будущем экономия времени для тех, кто выбирает общественный транспорт в этом районе, будет расти", - сказал Бахирев, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, предлагается построить путепровод по основному ходу Щелковского шоссе на пересечении с Монтажной улицей. Проект позволит увеличить пропускную способность перекрестка на 30%. Это положительно повлияет не только на транспортную ситуацию, но и на экологическую обстановку за счет снижения выбросов выхлопных газов.

"Трамвай - самый современный вид наземного городского транспорта и второй по провозной способности после метрополитена. Каждый трехсекционный трамвай может единовременно перевезти в три раза больше пассажиров, чем обычный автобус или электробус. Появление новых связей позволит обеспечить стабильную работу городского транспорта вне зависимости от дорожных условий. Планируемую линию максимально обособят от проезжей части, а на маршруты выйдут современные низкопольные вагоны, удобные и комфортные для всех пассажиров. С учетом развития востока Москвы ожидается, что новой трамвайной линией будут пользоваться около 65 тыс. человек в день", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.