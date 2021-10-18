Новая платформа открылась на станции МЦД-1 Окружная

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новая платформа на станции МЦД-1 Окружная, на которой останавливаются поезда из области в направлении Москвы, открылась для пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На станции МЦД-1 Окружная для пассажиров открылась новая платформа, на которой стали останавливаться поезда, следующие из области в Москву. Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 м, она оборудована навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками. <...> Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом", - говорится в сообщении.

Также в помещениях установлены тепловые завесы для комфорта пассажиров в холодное время. В настоящее время продолжаются работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры ТПУ "Окружная", который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом.