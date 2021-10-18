Более 30 тыс. пожертвований сделали москвичи с помощью благотворительного сервиса mos.ru

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Жители Москвы за год совершили более 30 тыс. пожертвований с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Год назад, в середине октября 2020-го, на портале mos.ru появился сервис, изменивший представление о благотворительности. Помогать фондам теперь так же просто, как, например, оплачивать коммунальные услуги. Перечислить деньги можно в несколько кликов, а минимальная сумма - 50 рублей. От месяца к месяцу проект становится все популярнее: к нему присоединяются новые организации-партнеры и пользователи", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций.

"Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тыс. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей - ближе познакомиться с теми, кто помогает другим",- сказала Сергунина.

Столичный благотворительный сервис - первый в мире подобный цифровой проект, созданный государством. Его эффективность высоко оценили российские и зарубежные эксперты, за год работы он получил уже несколько значимых наград.

Так, в январе 2021 года благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ежегодно ее вручают организациям и людям, реализующим инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество. В мае он удостоился премии German Innovation Award, а в июне получил сразу две российские награды, став лучшим социальным проектом России, а также лауреатом премии CIPR Digital в номинации "Лучший цифровой сервис". В сентябре сервис отметили премией Communitas Awards в номинации "Лидерство в служении обществу".