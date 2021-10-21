В Москве за ночь выпало 10% месячной нормы осадков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь, сообщил в четверг ТАСС ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"У нас в Москве выпало 6 мм или 10% от месячной нормы осадков, по области цифра достигала 9 мм, это <…> 15% от месячной нормы", - сказал он.

В течение дня погодные условия будут определяться теплым сектором североатлантического циклона. "Поэтому ожидается облачность, с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, по-прежнему довольно плотный - 5-10 [м/с], порывистый. И температура в Москве - такой взрывной рост по температуре сегодня - это плюс 11-13 градусов, в Подмосковье 9-14 градусов. По сути, природа нас отправляет в климатическое прошлое на целый месяц назад. То есть это многолетние показатели конца сентября", - добавил Тишковец.

Также наблюдается низкое атмосферное давление. "Атмосферное давление очень низкое, продолжает падать и составит 732 мм ртутного столба, что на 13 единиц ниже положенного. Соответственно, метеозависимые люди себя будут чувствовать очень дискомфортно", - отметил он.