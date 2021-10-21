Юго-Восточная хорда в Москве готова почти на 40%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершено почти на 40%. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Готовность Юго-Восточной хорды составляет 39%. Новая трасса пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой крупные магистрали: шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Подольских Курсантов, Липецкую и Дорожную улицы, Симферопольское и Варшавское шоссе, а также магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в августе 2021 года открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК (3,1 км, в том числе путепровод - 455 м).

"Юго-Восточная хорда обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы, в которых проживает более 6 млн человек, и крупные магистрали. Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, ее общая протяженность составит почти 100 км, на ней разместятся 55 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Завершить работу над проектом планируем во втором полугодии 2023 года", - сообщил глава департамента строительства.

Участки ЮВХ

Власти приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками в 2018 году. Загрутдинов пояснил, что строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков, девять из которых в настоящий момент строятся, а по одному участку ведется проектирование.

Протяженность участка от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта составляет 11 км. Здесь выполняются работы по строительству инженерных коммуникаций и основного хода, а также монтажу металлоконструкций пролетных строений. Второй участок от ТТК до Рязанского проспекта составляет пять километров, включает в себя путепровод и два пешеходных перехода. На данном участке ЮВХ выполняются работы по перекладке инженерных коммуникаций, прокладке системы водостока, устройству уличного освещения и реконструкции улицы Новохохловская. Строительство путепровода выполнено в полном объеме.

Участок ЮВХ между улицами Грайвороновская и Шоссейная включает 10,4 км шоссе и пять эстакад, на нем выполняются работы по строительству эстакады основного хода и эстакад-съездов с него. Протяженность дороги от улицы Шоссейная до улицы Полбина составляет 5,6 км, здесь эстакад две. Строители ведут работы по искусственным сооружениям, по строительству основного хода ЮВХ-3, а также строительству объездной дороги вдоль ТЦ "Метро" и перекладке инженерных коммуникаций.

На участке ЮВХ от улицы Полбина до Курьяновского бульвара протяженностью 10,7 км возведут две эстакады и пешеходный переход. Здесь выполняются работы по строительству основного хода, пешеходного перехода и эстакад, а также перекладке инженерных коммуникаций. На эстакадах ведется монтаж пролетных строений.

Длина следующего участка ЮВХ до улицы Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, составит 12,4 км. В рамках этого проекта планируется возвести семь эстакад, мост и пешеходный переход. Сейчас выполняются работы по строительству правоповоротного съезда, путепровода, подпорных стен и здания конечной станции разворотной площадки ГУП "Мосгортранс", а также работы по устройству насыпи земляного полотна основного хода, сооружению опор моста через Москву-реку и эстакады основного хода.

От Москвы-реки за МКАД

Протяженность следующего участка Юго-Восточной хорды вдоль улицы Каспийская от улицы Кантемировская до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) составит 5,5 км. Участок включает пять путепроводов, тоннель и мост. Сегодня строители уже ведут работы по переустройству линии электропередачи в кабельную линию - переносят ее под землю, работы по освобождению территории, строительству эстакад и основного хода дороги.

Путь по хорде между улицей Маршала Шестопалова и Павелецким направлением МЖД составит 13,3 км, этот участок включает четыре путепровода и четыре пешеходных перехода. На данный момент здесь также выполняются работы по переустройству ЛЭП в кабельную линию, работы по освобождению территории, строительству эстакад и основного хода дороги.

Протяженность новой дороги от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД составит 11,2 км, здесь возведут эстакаду, тоннель и путепровод. Работы по строительству эстакады через железнодорожные пути Курского направления, основного хода дороги, устройству инженерных сетей (электрических сетей, теплосетей, дождевой канализации) и выносу сетей РЖД уже ведутся. Также выполнен снос гаражных кооперативов.

Протяженность участка Юго-Восточной хорды от МКАД до автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе составляет 11,2 км, на нем расположены эстакада, два тоннеля, мост, три путепровода и три пешеходных перехода.