Капремонт театра Джигарханяна планируют провести в 2022-2024 годах

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Капитальный ремонт московского драматического театра Армена Джигарханяна планируют провести в 2022-2024 годах. Об этом сообщила в пятницу первый заместитель руководителя столичного департамента культуры Галина Лупачева на заседании комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям.

"<....> В период с 2022-2024 гг. планируется приступить к капитальному ремонту культурного центра "Яковлевское", культурного центра "Авангард", Московского драматического театра "Модерн", Московского драматического театра Армена Джигарханяна", - сказала Лупачева.

Она добавила, что в 2022 году начнутся реставрационные работы двух московских библиотек: библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова и библиотеки в доме Н. В. Гоголя.

"Кроме того, начнется разработка проектно-сметной документации по реконструкции восьми объектов на территории московского зоопарка, а также десяти объектов культурного наследия федерального и регионального значения на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", - добавила Лупачева.