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В школах и библиотеках Москвы появится более 300 дополнительных постов охраны в 2022 году

В 2022 году на эти цели выделят дополнительные средства в объеме 688,3 млн рублей

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Более 300 дополнительных постов охраны появится в школах и библиотеках Москвы в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу первый заместитель руководителя столичного департамента культуры Галина Лупачева на заседании комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям.

"Предусмотрены средства на обеспечение безопасности в учреждениях культуры. Так, в 2022 году предусмотрены дополнительные средства в объеме 688,3 млн руб. на введение дополнительно 307 постов охраны для учреждений культурно-досугового типа, библиотек и образовательных организаций", - сказала Лупачева.

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