Облачная погода, осадки и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 24 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.