Облачая погода с прояснениями и до четырех градусов тепла ожидаются в Москве 25 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс четырех градусов прогнозируют в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до минус одного градуса.

В Подмосковье воздух днем прогреется до пяти градусов, в ночные часы температура может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.