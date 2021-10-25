Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными с 4 по 6 ноября

МОСКВА, 25 октября./ТАСС/. Власти Москвы приняли решение, что в период с 4 по 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

В нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, потому что эти дни не являются праздничными.