В Москве благоустроят более 300 свободных земельных участков

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 300 свободных земельных участков благоустроят в Москве - их реорганизуют под городские парковки, детские и спортплощадки, а также под зеленые зоны, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Пустующие территории с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

"Одним из приоритетов работы правительства Москвы в земельно-имущественной сфере является мониторинг и выявление неиспользуемых, неоформленных, пустующих земельных участков. К настоящему времени сотрудники госинспекции по недвижимости выявили более 300 свободных территорий, которые будут рассмотрены на предмет благоустройства. Так, в Гольянове уже обустроена открытая бесплатная автостоянка для жителей района", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ранее на востоке столицы по адресу: улица Алтайская, владение 19, инспекторы выявили бесхозный земельный участок общей площадью 1 266 кв. м. "Территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и давно не использовалась. По инициативе контрольного ведомства участок был рассмотрен на заседании комиссии. Сегодня он вовлечен в хозяйственный оборот: там организована бесплатная парковка на 28 мест, пять из которых предназначены для маломобильных горожан", - рассказал начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В ходе работ площадку выровняли, заасфальтировали, нанесли на нее специальную разметку и организовали удобный подъезд к ней со стороны дороги.

Все участки рассматриваются городской комиссией, в которую входят представители госинспекции по недвижимости,дДепартамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.