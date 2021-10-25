На ВДНХ построят конноспортивный манеж

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Новый конноспортивный манеж построят на территории ВДНХ, он станет частью центра национальных конных традиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомэкспертизы.

"Манеж будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и культурно-спортивных мероприятий по различным дисциплинам, на его трибунах смогут разместиться около 500 человек. Так, зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых. Помимо этого, в новом здании будут проходить физкультурно-оздоровительные и гимнастические занятия на лошадях, инструкторские и судейские, обучающие программы и сборы", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В здании выделены следующие основные зоны: входная, зрительская, медицинская, помещение для тренеров, зона санитарно-бытовых помещений и раздевалок, седловки лошадей, большой и малый манежи. Также будут созданы кафе, административные, хозяйственные и технические помещения. Наружная отделка фасада будет выполнена из навесного вентилируемого фасада с плитами из натурального камня или стеклофибробетонными панелями, витражного остекления, а также листовой медью и панелями под дерево.

Глава ведомства также добавил, что манежи будут оборудованы специальным постановочным освещением, в том числе для театрализованных представлений. Для воспроизведения звуковых сигналов предусмотрены различные источники и технологии. Помимо этого, будут созданы видеосистема и система технологического телевидения. В рамках реализации утвержденного проекта будет выполнено устройство проездов, тротуаров, размещение велопарковки и арочного навеса, установка малых архитектурных форм и системы освещения, а также разбивка газонов, цветников, высадка зеленых насаждений.