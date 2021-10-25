{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На севере Москвы после конфликта задержали четверо подростков

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Конфликт произошел между подростками на Лобненской улице в Москве. Четверо из них задержаны и доставлены в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 19:27 мск в дежурную часть отдела МВД России по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение о конфликте между гражданами на Лобненской улице. Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружена группа подростков, между четырьмя из которых возник конфликт, все молодые люди доставлены в территориальный отдел полиции для установления обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Сергей Женовач вручит памятные "Чайки" артистам и сотрудникам МХТ им. А. П. Чехова
Золотые значки получат те, кто проработал в театре более 30 лет, серебряные - 25 лет, бронзовые - 15 лет
Читать полностью