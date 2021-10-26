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Департамент ГОЧС Москвы к 2024 году получит 12 новых пожарных депо

В 2022 году планируется получить 58 единиц техники в рамках госзаказа и более 300 единиц пожарно-технического вооружения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы введет в эксплуатацию 12 новых пожарных депо к 2024 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Андрей Иванов.

"Мы планируем еще до конца нынешнего года получить и ввести в строй пять пожарных депо, а до 2024 года у нас планы на введение 12 пожарных депо. В 2022 году мы планируем получить 58 единиц техники в рамках госзаказа и более 300 единиц пожарно-технического вооружения", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, за последние два года в эксплуатацию уже были введены порядка 100 тыс. единиц разных видов пожарно-технического вооружения и снаряжения, начиная от касок, заканчивая пожарными рукавами и подвесными системами, а также пожарно-спасательные вертолеты Ка-32.

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