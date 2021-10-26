В Москве благоустроят территории у станции Фили МЦД-1 и у трех станций МЦД-2

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты благоустройства территорий у станции Фили первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также у станций Москворечье, Курьяново и Перерва второго диаметра (МЦД-2). Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Фили МЦД-1 - участок от станции метро "Славянский бульвар" до реки Москвы площадью 54,86 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Станция Фили МЦД-1 расположена в западной части Москвы, вдоль строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта - между железнодорожными станциями Тестовская и Славянский бульвар", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство подземного пешеходного перехода через пути МЦД-1, реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, включая Промышленный проезд. Рядом со станцией организуют дополнительные наземные пешеходные переходы и остановки наземного транспорта, стоянки такси, площадки для парковки велосипедов и автомобилей. От станции до остановок пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги".

Кроме того, правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2 - участок от Ереванской улицы до платформы Перерва площадью 174,53 га. Проектом предусмотрена реконструкция платформ на станциях Перерва и Москворечье. На станциях Курьяново и Перерва возведут пешеходные переходы с конкорсами.

Рядом со станциями Москворечье, Курьяново и Перерва планируется организовать дополнительные наземные пешеходные переходы и зоны посадки/высадки пассажиров общественного наземного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов. От выходов со станций до остановок также сделают навесы "сухие ноги".

Благоустройство территории, прилегающей к станции Фили, является частью проекта развития МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", а у станций Москворечье, Курьяново и Перерва - частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский", уточнили в пресс-службе.