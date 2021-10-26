Пассажирскую инфраструктуру на линиях МЦД и будущей МЦД-4 подготовили к зиме

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Железнодорожники завершили подготовку пассажирской инфраструктуры на двух действующих линиях МЦД и будущей МЦД-4 к работе в зимних условиях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"На станциях проведена проверка работы электрических систем отопления и тепловых завес в количестве 1,2 тыс. единиц оборудования. На вокзалах Фили, Кунцево, Одинцово МЦД-1, а также Царицыно, Щербинка и Подольск МЦД-2 проведена промывка и опрессовка отопительного оборудования. Для обеспечения комфорта пассажиров на 65 станциях МЦД, а также на восьми вокзалах, расположенных в пределах диаметров, входные группы и оконные проемы подготовили к работе в холодное время года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на Курском, Рижском, Савеловском и Смоленском направлениях проведены замеры освещенности платформ. На навесах над платформами, на которых установлена система антилед, проверили исправность оборудования. Самый большой навес на МЦД расположен на станции Славянский бульвар сразу над двумя платформами. Его общая площадь 13 тыс. кв. м. Антиобледенительная система надежно защищает от образования наледи и сосулек.