{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбор мнений москвичей по 75 проектам начался на портале "Активный гражданин"

Горожане также выскажут предложения по объектам инженерной инфраструктуры

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Жители Москвы могут принять участие в обсуждении 75 градостроительных проектов на портале "Активный гражданин". С 27 октября по 9 ноября 2021 года горожане выскажут свое мнение по спортивным объектам, объектам социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, а также реорганизации промзон, сообщила пресс-служба Москомархитектуры в среду.

"На очередном этапе электронных общественных обсуждений на портале "Активный гражданин" представлены 75 проектов. Например, в Текстильщиках и Печатниках жители смогут оставить свои отзывы по проекту развития территории "Южный порт", в Филимонковском горожане смогут внести свои предложения по строительству лечебно-реабилитационного центра. В Троицком административном округе москвичи рассмотрят проект реализации спортивного парка. В Нижегородском районе москвичи обсудят проект спортивного назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, горожане выскажут предложения по объектам инженерной инфраструктуры. Для участия в общественных обсуждениях на сайте проекта "Активный гражданин" необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить данные в личном кабинете. Все вопросы и предложения будут переданы разработчикам проектов.

Теги
Россия
Квартальное число сделок с коворкингами Москвы приблизилось к показателям всего 2020 года
Общий объем предложения на рынке гибких офисов в третьем квартале составил 283,5 тыс. кв. м
Читать полностью