Павильоны ВДНХ в Москве изменят режим работы в период нерабочих дней

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Руководство ВДНХ приняло решение изменить режим работы ряда павильонов, расположенных на территории выставки, с 28 октября по 7 ноября. Некоторые павильоны будут работать с ограничениями или вовсе будут закрыты, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"С целью предупреждения распространения вируса COVID-19, а также во исполнение указа президента РФ №595 и указа мэра Москвы №62-УМ с 28 октября по 7 ноября на ВДНХ будет изменен режим работы ряда объектов. Посетители, как обычно, смогут гулять по территории Главной выставки страны, но часть павильонов будет работать с ограничениями, некоторые будут закрыты", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Так, например, объекты Музейного города на ВДНХ продолжат работу по системе COVID-free при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости. Для гостей ВДНХ будут открыты Музей ВДНХ, центр "Космонавтика и авиация", Центр славянской письменности "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран", выставка "Гений в юбке и ее эпоха" в павильоне "Рабочий и колхозница".

"При посещении площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Входные билеты продаются только онлайн и строго по сеансам. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и без сопровождения", - рассказал собеседник агентства.

Также при наличии QR-кода можно посетить музей Гаража особого назначения ФСО России, музей транспорта Москвы, музей кукол.

"Обращаем внимание посетителей: все эти дни, с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты Дворец госуслуг на ВДНХ, "Москвариум", "Робостанция", "Макет Москвы", Музей оптических иллюзий, скалолазный центр Big Wall, павильон "Книги", Дом культуры и другие объекты. Актуальная информация обо всех павильонах и сервисах будет размещена на сайте ВДНХ и официальных ресурсах резидентов выставки", - подчеркнул Александр Жестков.

О ситуации

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение о вводе ряде ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники уйдут на каникулы. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные перейдут на дистанционной режим.

С 28 октября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%. С этой же даты QR-коды будут необходимы для посещения любых массовых культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с участием более 500 человек.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 786 570 случаев заражения, из них 5 789 за последние сутки. Выздоровели 1 572 825 человек, умерли 30 963. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошли 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.