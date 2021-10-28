В нерабочие дни в Москве предприятия КГХ примут обращения по телефону и онлайн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут обратиться в организации и на предприятия комплекса городского хозяйства (КГХ) во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - по телефону и в онлайн-режиме, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В соответствии с указом мэра Москвы дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн-режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что сегодня практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-формате. "Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решить любой коммунальный вопрос можно через единый диспетчерский центр. "Эта структура создана, в первую очередь, для удобства жителей столицы. Благодаря ей заявителю не нужно запоминать телефоны всех городских служб, достаточно одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками Единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", - заключил заммэра.

Сообщить о возникших проблемах москвичи могут на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра по телефону: +7 (495) 777-77-77, в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, на портал мэра Москвы "Наш город" (https://gorod.mos.ru/).

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период в столице закроют большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.