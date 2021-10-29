График поездов МЦД-1, Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят в нерабочие дни

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расписание электричек МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также аэроэкспрессов изменится в период длинных выходных. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В нерабочие дни на D1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. 30-31 октября: с 22:10 мск до 05:35 мск не будет движения поездов в сторону Одинцово между Савеловской и Бескудниково; с 22:10 мск (на 24 часа) увеличатся интервалы, часть поездов поедет по укороченному маршруту от и до станций Бескудниково, Марк, Лобня и Белорусского вокзала. 4-6 ноября с 04:05 мск до 00:05 мск не будет движения поездов между Белорусской и Савеловской, увеличатся интервалы и изменится расписание поездов Аэроэкспресса", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в указанные дни планируется провести работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на участке Савеловская - Бескудниково и на Савеловском вокзале. "Время выбрано неслучайно - в выходные пассажиров на диаметре и пригородных линиях значительно меньше. Пригородный ж/д оператор ЦППК для перевозки пассажиров дальних электропоездов запустит компенсационные автобусы", - сообщается в посте.

Там также отмечается, что с графиком движения на МЦД можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области должны быть закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники ушли на каникулы.