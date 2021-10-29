Расписание поездов Курского и Рижского направлений и МЦД-2 изменится 29-30 октября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Участок Москва-Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт ночью в последние выходные октября в связи с переключением путей на другие платформы, из-за этого изменится расписание поездов на диаметре, а также Курском и Рижском направлениях МЖД. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ночью с 29 октября по 12 ноября на D2, Рижском и Курском направлениях изменится расписание поездов. 29-30 октября с 23:00 мск до 08:40 мск и 30-31 октября с 22:10 мск до 08:40 мск не будет движения поездов на участке Каланчевская - Курская, увеличатся интервалы, часть поездов поедет по укороченному маршруту. 3-12 ноября с 00:20 мск до 05:50 мск не будет движения поездов на участке Рижская - Нахабино, увеличатся интервалы", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в указанные дни планируется провести работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на участке Каланчевская - Курская. С графиком движения на МЦД можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.