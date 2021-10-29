График поездов Казанского направления МЖД изменится в ноябре в связи с ремонтом ж/д моста

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в связи с реконструкцией двухпутного железнодорожного моста длиной 72 м через реку Нерская на 76 км перегона Виноградово - Воскресенск, сообщила пресс-служба МЖД.

"Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в связи с реконструкцией двухпутного железнодорожного моста через реку Нерская на 76 км перегона Виноградово - Воскресенск. Технологические окна назначены преимущественно в ночное время с 22:40 до 04:40 с 31 октября по 12 ноября. За это время железнодорожники заменят устои металлического моста на железобетонные опоры. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям", - говорится в сообщении.

В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Казанском направлении МЖД. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

В новость внесена правка (15:51 мск) - передается в связи с исправлением опечатки в заголовке, верно - в ноябре.