Выставку о московской промышленности посетили больше 20 тыс. человек

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. человек стали посетителями мультимедийной выставки "Открой Моспром. Механизмы большого города", которая работала на территории центра современного искусства "Винзавод" почти весь октябрь. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В мультимедийном выставочном проекте приняли участие более 100 промышленных предприятий столицы. Это компании, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, успешно внедряют в производство инновационные разработки и составляют серьезную конкуренцию российским и зарубежным производителям. Благодаря интерактивным инсталляциям жители и гости столицы смогли познакомиться с тонкостями производства чуть ближе. В связи с эпидемиологической обстановкой количество билетов на выставку было ограничено, попасть можно было только по предварительной регистрации", - сказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

Формат выставки "Открой Моспром. Механизмы большого города" позволил гостям не только наблюдать за тем, что происходит в мультимедийном пространстве, но и взаимодействовать с инсталляциями: посетители собирали мебель из конструктора, с помощью смартфона управляли полетом космонавта на огромной проекции, сидели на "умном" диване, а при помощи голограмм могли представить себя фармацевтом интерактивной лаборатории.

Также для посетителей были организованы 12 тематических дискуссий, лекций и мастер-классов, в которых приняли участие около трех тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели более 2,5 млн пользователей. Гостями мероприятий дополнительной программы стали ведущие эксперты из разных отраслей, представители промышленных предприятий и звезды. К примеру, известный ресторатор Константин Ивлев поделился с участниками кулинарного мастер-класса авторским рецептом шоколадного брауни, приготовленного из продуктов московских производителей.

"Во время дискуссии "Балет начинается с промышленности" народный артист России и педагог Николай Цискаридзе поделился личным опытом выбора пуант, рассказал, насколько зависит качество танца от этой обуви и обсудил с легендарным московским производителем танцевальной обуви совершенную конструкцию балетных туфель", - добавили в пресс-службе.

В ближайшее время будет размещен виртуальный тур по выставке "Открой Моспром. Механизмы большого города".