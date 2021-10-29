ЦППК завершила ремонтные работы на станции Черное Горьковского направления МЖД

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ремонт обеих платформ станции Черное завершен на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Специалисты компании завершили ремонт на обеих платформах станции Черное Горьковского направления. Работы были начаты 18 мая. Здесь уложили новое брусчатое покрытие и отремонтировали сходы. Также заменили ограждения, плиты перекрытия и блоки, обновили лавочки и урны", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для удобства маломобильных групп населения выполнена укладка полосы безопасности и тактильной плитки перед сходами. Кроме того, специалисты оборудовали станцию светодиодным освещением. Капитальный ремонт проходил в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту.

ЦППК напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play.