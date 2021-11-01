Новую карту "Тройка" выпустили к 170-летию железной дороги между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 170-летию железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой, появились в продаже. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Новая лимитированная "Тройка": мы выпустили ее вместе с Музеем железных дорог России. Повод - 170-летие ж/д магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой", - говорится в сообщении.

Карта выпущена ограниченным тиражом - 10 тыс. экземпляров. Приобрести "Тройку" можно в кассах станций Кольцевой линии московского метро и станций "внутри кольца".

"Дорогу строили 8,5 лет. В 1851 году из Петербурга по ней пустили первый царский поезд, и через 19 часов он уже был в Москве. Сейчас "Сапсан", кстати, "пролетает" это расстояние всего за 4 часа. Дорога дала мощный индустриальный толчок стране, а еще вдохновляла поэтов, писателей и художников", - добавили в департаменте.