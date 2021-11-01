Москву украсят плакатами и флагами ко Дню народного единства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства. Несколько зданий в центре столицы украсят панно и флаги в цветах российского триколора, сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсят панно и флаги в цветах триколора", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра также рассказал, что подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и № 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах 2-4 ноября будет работать в праздничном режиме.