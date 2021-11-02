Небольшая облачность и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 2 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.