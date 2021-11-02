Расписание пригородных поездов Московской железной дороги изменится 3-7 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. График движения пригородных поездов в Москве и Подмосковье изменится в нерабочие, праздничные и выходные дни 3-7 ноября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В график движения некоторых электропоездов внесены дополнительные точечные корректировки. Движение в Московском транспортном узле будет осуществляться: 3 ноября - расписанием пятницы; 4, 5, 6 ноября - расписанием субботы; 7 ноября - расписанием воскресенья", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что дополнительно назначаются пригородные поезда 7 ноября: № 7051 Рязань 2 - Москва, отправлением в 15:40, № 7030 Тула - Москва, отправлением в 15:55. Кроме того, 3, 4 и 7 ноября поезда № 6382, № 6384, № 6383, № 6385 сообщением Черусти - Вековка будут курсировать составностью 11-12 вагонов.

"В региональных центрах в график движения также внесены корректировки - данная информация будет учтена на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play", - заключили в пресс-службе ЦППК.